L'unico 10, Giancarlo Antognoni, ha parlato a Radio Toscana: 'La coreografia del 'Franchi' è stata un'emozione indescrivibile e a distanza di anni l'affetto dei fiorentini nei miei confronti è lo stesso di quando giocavo. E' come se non avessi mai smesso di giocare. Champions? Nelle ultime stagioni la Fiorentina è sempre arrivata al quarto posto (che dalla prossima stagione vuol dire Champions League n.d.r.) e la società ci tiene ad arrivare in Europa. La volontà della Fiorentina è quella di tenere i suoi migliori giocatori come Chiesa per restare a certi livelli. Corvino mi ha chiesto informazioni sui giovani italiani che conosco bene e tutti visto che ho avuto un ruolo importante nella federazione'.