Intervenuto a margine di un evento di solidarietà presso il Senato della Repubblica a Roma, il neo-dirigente della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha parlato delle prossime mosse di mercato del club viola a partire dalla possibile cessione di Nikola Kalinic al Tianjin: "Kalinic è un giocatore importante per la Fiorentina, finora ha espresso un ottimo calcio e ha segnato tanti gol. Perderlo sarebbe molto negativo per noi. E' chiaro che sostituire Kalinic non è facile, quindi la società dovrà pensarci bene".



SERVE LA CLAUSOLA - "Per Kalinic c'è un discorso aperto perché c'è il mercato, ma non c'è niente di certo. C'è una clausola rescissoria su di lui e vediamo cosa accadrà. Ma in questo momento è ancora un giocatore della Fiorentina. Se va via Kalinic sicuramente arriverà qualcuno non dico di pari valore, perché in questo momento è difficile, ma che possa ricoprire il suo ruolo",



SU BERNARDESCHI - "Bernardeschi? Lui è un patrimonio della Fiorentina e per ora rimane da noi. Ma è sempre difficile ipotizzare che rimanga a vita, non c'è la certezza".