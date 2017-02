Il neo dirigente e storica bandiera viola Giancarlo Antognoni a Radio Bruno ha commentato il post k.o. di Roma e le ambizioni gigliate in campionato: "Ieri è stata una serata storta, nell'ultimo mese aveva fatto 10 punti in 4 partite, per cui il periodo era positivo. Non c’è stata quella reazione che solitamente una squadra deve avere, però può succedere e ne prendiamo atto. La Roma ora è con il Napoli una delle squadre più forti, daranno filo da torcere alla Juve fino alla fine; nessuno si aspettava questo risultato, però una partita così ci può stare. La sensazione di resa dà un po' da pensare però ci sono stati anche i primi 25 minuti buoni, poi dopo il gol c’è stato un black out. Babacar? Non da 4,5, forse un po’ di più. La punta quando non ha i rifornimenti giusti è quello che paga un po’ di più; Tatarusanu è stato impegnato e ha fatto qualche intervento. Sousa giustamente nel mirino? Invito il popolo ad essere un po' più tranquillo verso di lui e la società. Ci sono due impegni importanti, siamo in corsa per l'Europa e bisogna fare la corsa sul Milan e sull'Atalanta".