Il neo dirigente della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, sta vivendo il suo primo giorno in sede. Appena varcata la soglia è stato intervistato da ViolaChannel, il sito ufficiale gigliato, al quale ha detto: "Ormai ho speso quasi metà degli anni della mia vita qua dentro. E’ un bel ritorno e ringrazio la proprietà per l’opportunità che mi ha dato. Spero di ricambiare nel migliore dei modi possibili come ho sempre fatto. Mi sono venuti in mente vari ricordi. Quando giocavo io al posto dell’attuale sede c’era la zona dove tenevamo il materiale per fare l’allenamento, ora invece c’è questo bell’ambiente. E’ sempre piacevole ritornare nei luoghi in cui hai fatto qualcosa di concreto e di positivo”.