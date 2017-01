Giancarlo Antognoni, ex capitano della Fiorentina, a Sky parla così in vista della partita contro la Juve: 'Nel 1978 c’è stata la possibilità di andare alla Juventus, ma ho preferito rimanere alla Fiorentina. Rimpianti di non essere andato in bianconero? Ho fatto bene a rimanere alla Fiorentina, la gente mi tratta come se giocassi ancora e ciò vuol dire che ho seminato bene e adesso sto raccogliendo quanto seminato. L’unico rimpianto è quello di aver vinto pochi trofei in viola. Bernardeschi o Dybala? Sono giocatori diversi, sono forti tutti e due. Io li farei giocare insieme, possono coesistere benissimo: sono giocatori tecnicamente validi che a volte riescono a vincere da soli le partita'.