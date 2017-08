Il Club Manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo giocatore viola Giovanni Simeone, per il quale la società toscana ha sborsato quindici milioni più tre di bonus, versati nelle casse del Genoa. Queste le sue dichiarazioni: "L'atteggiamento di Tagliavento non mi è piaciuto per niente, passi il rigore all'Inter ci può stare ma il fatto di non essere andato a vedere il fallo fatto su Giovanni ci ha dato fastidio. È stato un atteggiamento non rispettoso di una squadra andata a fare la partita. La Fiorentina crede molto in Giovanni, peccato non sia arrivato prima".