Intervenuto ad un evento tenutosi a Palazzo Vecchio, il dirigente della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha risposto in maniera piccata all'allenatore Paulo Sousa che, dopo la partita contro la Sampdoria aveva detto di allenare una squadra che non è sua: "Credo che Paulo abbia detto, di base, una cosa giusta perché le squadre non sono degli allenatori, ma sono dei proprietari e talvolta dei tifosi".



Qualche battuta di mercato per il dirigente gigliato: “Babacar quando ha giocato ha sempre fatto bene e gol. E’ un giocatore che la Fiorentina si tiene stretto, poi se giocare ad una o due punte dipende dall’allenatore. A Gonzalo è stato offerto un contratto e dipende da lui accettare la situazione. La Fiorentina credo che il suo l’abbia fatto. E’ un giocatore importante che ha dimostrato l’attaccamento alla società, vediamo…”.