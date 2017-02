Giancarlo Antognoni, dirigente della Fiorentina, parla a Sky Sport di Roberto Baggio, che domani compierà 50 anni: "Il ricordo migliore di Roberto? Il suo esordio a Napoli, nell'anno in cui il Napoli ha vinto lo scudetto. Se Baggio fosse rimasto avrebbe usurpato "il mo regno", ma ha comunque lasciato un ottimo ricordo. Il suo passaggio alla Juventus? È stata una vicenda tormentata, ci sono state numerose proteste nei confronti della società. Alla fine Baggio ha fatto la sua scelta ed è andato in una grande squadra. È uno dei giocatori più forti di sempre, anche dall'esterno si vedeva che aveva qualcosa in più. Il rigore non calciato al Franchi? Ha dimostrato l'affetto che aveva per Firenze".