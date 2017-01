Il ritorno di Giancarlo Antognoni alla Fiorentina ora può dirsi veramente completato. La bandiera viola è al suo primo, vero, giorno di scuola, nel senso che, come informa Fiorentinanews.com, ha preso possesso stamattina del suo ufficio all'interno della sede viola per la prima volta, varcando l'ultima, fatidica, soglia. Per Antognoni è prevista una presentazione ufficiale la prossima settimana, mentre per quanto riguarda il suo incarico "lavorerà in stretto contatto con la Presidenza con compiti di rappresentanza, sia sportiva che aziendale, e di collaborazione allo sviluppo delle attività sociali e promozionali".