L'ex difensore del Milan Luca Antonini parla a Premium Sport di Nainggolan-Cina e di Simone Verdi, ex rossonero e obiettivo del Napoli: "Che giocatore è Nainggolan? E’ un giocatore che mi piace tantissimo e che farebbe un grande errore ad andare in Cina. E’ un giocatore che deve giocare in Europa e in Champions League: ha tempo per andare in Cina. Per me vale anche più di 50 milioni. Perché il Milan ha lasciato andare via Verdi? Ai tempi del Milan Leonardo impazziva per lui che calciava nello stesso modo sia di destro che di sinistro. Si vedeva che aveva delle grandi doti ma non era cresciuto anche fisicamente: doveva farsi le ossa. Si è allenato con noi in prima squadra per sei mesi perché Leonardo ne era innamorato e l’avrebbe tenuto".