Il calo di Payet lo ha consacrato come il giocatore simbolo del West Ham, con corsa e grinta si guadagnato 2.310', saltando una sola partita per infortunio. Leader carismatico e leader anche della classifica marcatori del club marcatori, 8 i suoi gol in Premier League, con le sue prestazioni Michail Antonio ha costretto gli Hammers a proporgli il rinnovo. Il Guardian riporta di un'offerta da 5 anni di contratto e 70 mila sterline a settimana, pari a 4,2 milioni di euro all'anno, che superi e spenga l'interesse del Chelsea. Un netto miglioramento per un giocatore che, partito dal Tooting & Mitcham United, all'ottavo livello del calcio inglese, a 26 anni ha conquistato il West Ham e anche la convocazione nella Nazionale Inglese.