L'Atalanta va alla caccia di punti fondamentali per archiviare il discorso qualificazione a Cipro contro l'Apollon gara valida per la quarta giornata di Europa League. Gli uomini di Gian Piero Gasperini sono alla ricerca di una vittoria che consentirebbe di sfruttare lo scontro diretto fra Lione ed Everton.



In 23 precedenti nessuna squadra italiana ha mai perso contro una formazione cipriota considerando tutte le competizioni europee e l’Atalanta ha perso solamente una delle ultime 11 partite giocate in Europa League/Coppa UEFA (5V, 5N), considerando l’attuale edizione e quella del 1990/91.