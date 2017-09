Da quando Roberto Mancini arrivò all'Inter la passione della bellissima e biondissima modella britannica April Summers esplose per i colori nerazzurri. L'addio dell'allenatore italiano non ha però intaccato l'amore di April che si è concentrata sempre più su i protagonisti all'interno del campo.



Da i complimenti per il capitano Mauro Icardi a quelli per Skriniar e Perisic dopo l'ultima vittoria contro il Crotone, April non perde occasione per confermare come l'Inter sia diventata una seconda pelle per lei. E come dimostrarlo? Ovviamente con un nuovo servizio fotografico in cui la pin-up di playboy appare completamente nuda e coperta soltanto dalla bandiera nerazzurra. Amala pazza April amala? Eccola nella nostra gallery.