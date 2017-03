Robertonon è più sulla panchina, ma la super tifosanon ha smesso di tifare per il club nerazzurro. La bella modella inglese, che è stato protagonista anche su i social network con il tormentone #escile, oggi continua la propria carriera di modella in Sardegna, ma non perde occasione per seguire le partite dell'Inter. L'ultima? Quella contro l'Atalanta vinta per 7-1 dall'Inter e che ha fatto letteralmente scatenare la bella April con foto e balli a tinte nerazzurre.CLICCA QUI PER ALTRE FOTO DI APRIL