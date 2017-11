E' durata un paio di mesi l'avventura di Edgardo Bauza come ct dell'Arabia Saudita. Ingaggiato al posto dell'olandese Van Marwijk, al quale non era bastato centrare la qualificazione ai prossimi Mondiali, il Paton - riporta la stampa argentina - è stato esonerato dopo una riunione con i vertici della Federazione che non avrebbero gradito il suo modo di condurre la squadra. Per Bauza, sotto la cui guida sono arrivate una vittoria (2-0 sulla Lettonia) e due sconfitte (0-3 col Portogallo e 0-1 con la Bulgaria), è il terzo esonero in un anno: prima quello da ct dell'Argentina, poi il divorzio dagli Emirati Arabi e ora il benservito dall'Arabia Saudita.