Nella prima parte di stagione Mattia Aramu non è riuscito a trovare lo spazio che sperava agli ordini di Sinisa Mihajlovic, è così che a gennaio è stato ceduto in prestito alla Pro Vercelli, in modo da poter giocare con maggiore continuità e crescere sotto la guida di un allenatore che lo conosce bene e lo stima come Moreno Longo (ex tecnico della Primavera del Torino).

A Vercelli l'avventura di Aramu è iniziata nel migliore dei modi, sabato scorso ha anche segnato il suo primo gol stagionale, una rete importante che ha dato il via alla rimonta (completata poi da Rolando Bianchi) sulla Ternana. Il Torino sta continuando a tenere sotto osservazione il suo gioiellino per valutarlo in vista della prossima stagione.