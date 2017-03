Intervistato da Gianlucadimarzio, il centrocampista della Pro Vercelli, ma in prestito dal Torino, Mattia Aramu, ha parlato del suo passato e della scelta di dire no alla Juventus: "Quando ero più piccolo mi voleva la Juventus, ma io dissi no, decisi di restare qui perché la mia vita è legata al Torino. Ho ventuno anni, quindici li ho trascorsi nel settore giovanile granata. Belotti mi ha detto una cosa che non scorderò mai, ‘ Matte non ti preoccupare che ci son passato anche io a Palermo. Continua a lavorare così e vedrai che andrai avanti come ho fatto io’. Perché ci tenevo a giocare, a far bene per tutto quello che il Toro rappresenta per me. Seguo il suo consiglio, fino a fine stagione penso alla Pro Vercelli, poi torno lì più voglioso che mai. Il mio sogno è quello, almeno una volta nella vita, di varcare la porta del Filadelfia".