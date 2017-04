Il presidente dell'Aia, Marcello Nicchi ha dichiarato a Radio Onda Libera: "Le ultime partite particolarmente importanti hanno confermato la qualità dei nostri arbitri e che, se c'è un clima per giocare senza esagerare, si può dare il meglio e fare le cose giuste limitando le pressioni e le situazioni. Stiamo facendo bene in questa stagione in un percorso consolidato di crescita e di inclusione dei giovani. Nel giro di 2 o 3 anni non avremo più questi arbitri e ci sarà un ricambio anche a livello di internazionali: vogliamo farci trovare pronti. Gli arbitri reggono bene anche psicologicamente a qualche cattiveria di troppo, come quando siamo finiti in mezzo alle diatribe tra club che nella sostanza poi riguardavano tutt'altro".



VAR - "C'è un protocollo preliminare con una fase di sperimentazione che prosegue a livello internazionale. Non so se ci vorrà ancora un anno. Noi siamo pronti sia a livello burocratico che tecnico, aspettiamo le decisioni dell'International Board. Vorrei sperimentare il Var per la prossima finale di Coppa Italia Lazio-Juventus, vediamo cosa si potrà fare. Con il Var scompariranno tutte le polemiche? Io spero che scompaiano pure senza il Var. Se si gioca con tranquillità, pensando solo a giocare, rimane tutto più facile. Gli errori ci sono e neanche la tecnologia è infallibile. Quando qualche risultato non arriva si vanno spesso a cercare le attenuanti. Fateci caso: quando un allenatore comincia ad attaccare gli arbitri, vuol dire che ha poco tempo ed è in bilico".