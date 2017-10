Sarà Luca Banti a dirigere Napoli-Inter, big match della 10a giornata in programma sabato sera al San Paolo. Con il fischietto della sezione di Livorno gli arbitri Var Rocchi e Pinzani, i guardalinee Meli e Manganelli, mentre Irrati sarà il quarto ufficiale di gara.

Per Udinese-Juventus, in programma domenica alle 18, è stato designato Daniele Doveri di Roma che avrà al suo fianco Massa e Sacchi come addetti alla Var, Costanzo e Peretti guardalinee e Martinelli quarto uomo.

Torino-Roma (domenica alle 15) è stata affidata a Antonio Damato di Barletta (Guida e Rapuano addetti Var, Tegoli e Valeriani assistenti e Ghersini quarto uomo), mentre sarà Luca Pairetto di Nichelino a dirigere il posticipo di domenica sera Lazio-Cagliari.

Infine il derby di Verona tra Chievo ed Hellas, in programma domenica alle 12.30, sarà diretto da Rosario Abisso di Palermo. Ecco il quadro completo delle designazioni arbitrali.



Sampdoria-Crotone (sabato ore 18): Calvarese di Teramo (Bindoni-Prenna)

Napoli-Inter (sabato ore 20.45): Banti di Livorno (Meli-Manganelli)

Chievo-Verona (domenica ore 12.30): Abisso di Palermo (Longo-Vivenzi)

Atalanta-Bologna (domenica ore 15): Maresca di Napoli (Schenone-Galetto)

Benevento-Fiorentina (domenica ore 15): Gavillucci di Latina (Alassio-Zappatore)

Milan-Genoa (domenica ore 15): Giacomelli di Trieste (Posado-Di Vuolo)

Spal-Sassuolo (domenica ore 15): Fabbri di Ravenna (Crispo-Di Iorio)

Torino-Roma (domenica ore 15): Damato di Barletta (Tegoni-Valeriani)

Udinese-Juventus (domenica ore 18): Doveri di Roma (Costanzo-Peretti)

Lazio-Cagliari (domenica ore 20.45): Pairetto di Nichelino (Mondin-De Meo).