Davide Moscardelli, attaccante dell'Arezzo, appena dopo aver firmato il rinnovo di contratto con il club toscano, esprime la sua gioia ad Amarantomagazine.it: "Io e il club siamo andati di pari passo ed è quello che serve per arrivare a un obiettivo importante. C'era già stata la stretta di mano che per me e il direttore vale di più, ma era giusto formalizzarlo con la firma. Stare qui mi piace, c'è un grande gruppo e una società importante, inoltre l'ambiente ci mette del suo, mi ha accolto benissimo anche nei momenti in cui ho faticato un po' di più. Ho voluto aspettare di raggiungere i 15 gol per rinnovare, ma voglio comunque migliorare e far fare a tutti un salto di qualità. - continua Moscardelli – Il gol contro il Livorno che ha deciso la vittoria è forse il più importante, anche l'ultimo lo sarebbe stato se non fosse arrivato subito il pareggio. La barba? La notizia che la taglierei in caso di Serie B non è vera, la barba resta, quella fu scritta per fare audience".