Lele Adani, opinionista di Sky Sport, parla di Dario Benedetto e Mauro Icardi, con l'attaccante del Boca Juniors in vantaggio su quello dell'Inter per un posto da titolare in Argentina-Perù: "Benedetto ha caratteristiche simili a Icardi per quanto riguardo la realizzazione nell'area di rigore. Ma in questi mesi, con gli xeneizes, ha fatto anche gol di differente matrice, tiri da fuori e colpi sotto. Più che altro bisognerà valutare l'intesa con Messi, Di Maria e Banega, però so che Sampaoli lavorerà per cercare di favorire l'aspetto emotivo, per lui che giocherà davanti al suo pubblico".