La doppietta di Gonzalo Higuain nella semifinale di ritorno di Coppa Italia ha coinciso con l'ennesima prestazione da ricordare con la maglia della Juventus. Non altrettanto bene ha fatto, nel recente passato, con l'Argentina e Gabriel Batistuta, intervenuto a Tycsports, ha punto il Pipita: "Il numero 9 deve essere in grado di segnare. Mi piace tanto Higuaìn, però purtroppo non riesce a fare così bene in nazionale come fa in Europa. Sta giocando molto bene alla Juve, è in corsa per diversi titoli, però se ha bisogno di riposarsi, perché non dare una chance a Icardi? Questa è una nazionale, non una squadra. In Nazionale si vive anche di periodi".



Anche in Argentina la pressione dell'opinione pubblica sta montando nei confronti dell'attuale ct Bauza, sempre più a rischio esonero dopo la recente sconfitta con la Bolivia e con i rumors su Sampaoli sempre più insistenti. Secondo la stampa locale, l'attuale allenatore del Siviglia avrebbe posto tra le condizioni anche quella di poter puntare liberamente sul capitano dell'Inter.