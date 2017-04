L'ex ct dell'Argentina, Edgardo Bauza ha dichiarato a Fox Sports Radio: "Avrei convocato Icardi per le prossime amichevoli di giugno. Quando ho cenato con lui gli ho detto che Higuain era titolare e Pratto il vice. Se qualcuno si fosse infortunato, sarebbe stato chiamato. Avevamo previsto che per il test con l'Australia l'avrei chiamato, lui e alcuni giocatori del calcio locale. Messi per esempio non mi ha mai nominato nessun. Mai nessuno mi ha chiesto 'perché non convochi questo giocatore?'. Ci siamo incrociati molte volte in ritiro e non c'è mai stato alcun problema. Ho chiesto se qualcuno poteva essere un tabù. Mi hanno risposto, 'Paton, chiama chi vuoi. Non c'è nessun problema. E se ce ne fosse qualcuno, lo sistemiamo qua dentro'. Ero in comunicazione continua con i giocatori. L'unica cosa che mi hanno contestato è la visione di alcuni video, troppo lunghi. Lo potevano dire a me, a mio figlio, allo staff. Non mi hanno mai detto nulla. Non avevo problemi con nessuno".