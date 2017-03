"Higuain sa che è il mio centravanti titolare, gli ho dato tutta la mia fiducia". Nella delicata sfida di qualificazione mondiale contro il Cile, il ct dell'Argentina, Edgardo Bauza torna ad affidare la maglia numero 9 al Pipita, che era stato tenuto in panchina con la Colombia, salvo poi entrare in campo nel finale ed essere fischiato dai suoi stessi tifosi. In campo anche Aguero, "che sta benissimo ed è tornato ai suoi livelli". "Messi? Sta bene come il resto della rosa fatta eccezione per Dybala - prosegue il Paton -. Può cambiare posizione in campo, ha tutta la libertà di muoversi anche perché vorrei evitare che lo sommergano di falli come nell'ultima partita", dice del fuoriclasse blaugrana, difendendolo anche dalle accuse di scarso impegno in nazionale, dove continua a offrire un rendimento ben diverso da quello in versione Barcellona. Con la Roja sara' l'ennesima rivincita dopo le due finali di Coppa America perse negli ultimi due anni. "Ma non cerchiamo vendetta - precisa Bauza - I ragazzi sono molto concentrati, sanno che cosa c'è in palio e che per vincere dovremo giocare bene". L'Argentina e' attualmente quinta nel girone sudamericano e solo le prime quattro si qualificano direttamente per il Mondiale. "Sappiamo che il Cile è una buona squadra, conosciamo il suo potenziale ma dobbiamo anche pensare a quello che dobbiamo fare noi. Le prossime partite saranno importanti, per tutti, la classifica è corta e chi otterrà più punti in queste partite avrà una grossa chance di qualificarsi".