L'ex commissario tecnico dell'Argentina, Edgardo Bauza, ha detto la sua in una lunga intervista a La Capital sul recente passato all'Albiceleste: "É una menzogna che è un gruppo di amici che facevano il bello e il cattivo tempo, come hanno detto. Abbiamo detto che avevamo fatto un elenco di più di sessanta giocatori che seguivamo, abbiamo convocato alcuni di loro e sarebbe successo con altri. Per quanto mi riguarda, nessun giocatore è venuto a parlarci per non far convocare questo o quello. Nel caso di Mauro Icardi sono sempre stato chiaro e gliel’ho detto, e la verità è che apprezzo che è stato così gentile da dire che sapeva che stava per essere chiamato in qualsiasi momento. So anche che c’è una leggenda secondo la quale che le convocazioni le decide Messi e che sceglie l’allenatore, ma non è vero. Ripeto fino alla nausea, giocano la domenica con la loro squadra, viaggiano 15 ore, il martedì dovrebbe riposare, allenarsi un’ora il mercoledì con la nazionale per giocare il giovedi".