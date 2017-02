Il commissario tecnico dell'Argentina, Edgardo Bauza ha parlato nuovamente della situazione legata all'attaccante dell'Inter, Mauro Icardi. Ai microfoni di TyC Sports ha confermato i dubbi sulla possibilità di convocare la punta nerazzurra in nazionale: "So che in Argentina c'è un grande curiosità per lui, quasi morbosa; lo nominano tutto il tempo. Ma tutte queste chiacchiere non mi condizionano, perché io con Icardi non ho alcun tipo di problema. Ho scelto fin dall'inizio Gonzalo Higuain e Lucas Pratto in una posizione dove Icardi, nel caso in cui dovesse succedere qualcosa a uno dei due, se la gioca con Lucas Alario per la sostituzione".

NO A TROPPI EUROPEI - "Non voglio portare troppi giocatori dall'Europa per poi non poterli portare nemmeno in panchina. Chiamerò sempre 27 giocatori, se aggiungerò qualcuno lo chiamerò dal campionato nazionale".