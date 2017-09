Boca Juniors e River Plate in vetta a punteggio pieno nel campionato argentino. Le due squadre di Buenos Aires hanno vinto i rispettivi incontri della terza giornata della Superliga allungando sulle avversarie. Il Boca si è imposto in rimonta alla 'Bombonera' per 4-1 sul Godoy Cruz. Alla rete iniziale degli ospiti ad opera di Leonel Galeano hanno replicato Pablo Perez, autore di una doppietta, Christian Pavon e Nahitan Nandez.



Bene anche i cugini del River. I 'Millonarios', nonostante il massiccio turnover in vista del ritorno dei quarti di Copa Libertadores col Wilstermann, sono andati a vincere 3-1 a San Juan contro il San Martin. Il River passa in vantaggio al 3' con Rafael Santos Borré, raddoppio al 24' di Carlos Auzqui che pochi minuti più tardi è autore di un autogol, nel recupero la terza marcatura di Alan Picazzo.



Nelle altre partite disputate nella notte il Velez Sarsfield perde la vetta della classifica pareggiando 0-0 col Talleres. Sconfitta per 1-0 del Racing col Banfield, 1-1 tra Atletico Tucuman e Chacarita. La classifica vede Boca e River in vetta con 9 punti seguite a 7 da Velez e Union, a 6 Patronato, Belgrano e Banfield.