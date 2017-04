Carlos Salvador Bilardo nella bufera. Ospite di "America 24", l'ex ct dell'Argentina, ha rilasciato dichiarazioni sessiste che hanno scatenato indignazione e polemiche. Chiamato a commentare l'aumento di denunce per abusi sessuali in Argentina, Bilardo ha dichiarato: "Una donna non puo' andare vestita come le pare. Ci sono tante donne che sono molto provocanti. In spiaggia, una donna puo' andare come vuole, per strada no, perché incitano alla violenza. Ci sono ragazze giovani che provocano utilizzando gonne molto corte". Dopo le polemiche, Bilardo ha dovuto precisare di essere "contro ogni forma di violenza", aggiungendo: "Ho litigato con mia figlia per come si veste. Ma se fanno violenza a mia figlia o a mia nipote, io uccido".