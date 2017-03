I media argentini sono sempre sul piede di guerra nonostante la vittoria per 1-0 contro il Cile abbia fatto tornare il sereno sopra la Seleccion che fino a qualche mese fa rischiava addirittura di non qualificarsi per la Coppa del Mondo. Il problema di media e tifosi argentini risiede nella forma di Gonzalo Higuain e degli altri attaccanti di Bauza. Il Pipita, infatti, ha segnato solo un gol nelle gare di qualificazione alla Coppa del Mondo, Di Maria è a quota due, Messi a quattro mentre Aguero non ha ancora segnato. Il messaggio che arriva dal Sud America è chiaro: "Higuain e gli altri segnano solo con le squadre di club, in nazionale tirano i remi in barca."