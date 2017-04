La Fifa è pronta a ridurre da 4 a 2 le giornate di squalifica inflitte a Lionel Messi dopo gli insulti al guardalinee nella gara di qualificazione mondiale col Cile. Ma il fuoriclasse del Barcellona dovrà presentarsi a Zurigo il prossimo 4 maggio, quando verrà esaminato il ricorso. E' lo scenario dipinto dal quotidiano La Nacion, da qui il viaggio in Spagna dei vertici dell'Afa, la Federcalcio argentina, per convincere il giocatore a recarsi davanti alla commissione d'appello della Fifa. In caso di riduzione della sospensione, avendo già scontato un turno contro la Bolivia, Messi salterebbe solo la gara con l'Uruguay e tornerebbe a disposizione per le ultime tre decisive partite contro Venezuela, Perù ed Ecuador. La Seleccion attualmente occupa il quinto posto del girone sudamericano di qualificazione a Russia 2018 e stando così le cose sarebbe costretta agli spareggi intercontinentali. Non è da escludere che la Fifa mantenga sì la squalifica, ma la estenda anche alle amichevoli, per cui Messi salterebbe i test con Brasile e Singapore e la gara con l'Uruguay. Ma il viaggio in Spagna dei vertici dell'Afa, in primis il presidente Tapia, non avrebbe a che fare solo con Messi. Secondo Tyc Sports, Tapia si sarebbe intrattenuto in un hotel di Barcellona con Fernando Barreda, legale di Jorge Sampaoli. Il tecnico del Siviglia resta il candidato numero uno alla guida della nazionale albiceceleste dopo l'esonero di Bauza. Per l'ex ct del Cile sarebbe pronto un accordo fino al luglio 2018 con la possibilita' di rinnovarlo fino alla fine dei Mondiali del 2022 e nei prossimi giorni potrebbero cominciare le trattative col Siviglia a cui Sampaoli è legato per un altro anno.