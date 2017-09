Sono i rossoneri del Patronato la sorpresa di questo inizio di stagione della Superliga argentina. La squadra di Paranà batte in trasferta 3-1 il Tigre e raggiunge momentaneamente in vetta alla classifica le big Velez, River Plate e Boca Juniors con 6 punti dopo 3 giornate. A regalare la vittoria al Patronato i gol di Martin Rivero al 15', Adrian Balboa al 58' e ancora Rivero al 93', per il Tigre rete di Juan Carlos Blengio al 44'. Finisce invece a reti bianche l'altra sfida in programma, Colon-Estudiantes. Domenica scenderanno in campo per il terzo turno le grandi del campionato argentino, il Velez farà vista al Talleres di Cordoba mentre il Boca ospiterà il Godoy Cruz.