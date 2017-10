Benedetto nove dell'Argentina, la scelta di Sampaoli non convince i senatori che rivogliono Gonzalo Higuain. E' quanto si evince dalle parole di Lucas Biglia, il centrocampista del Milan ammette a TyC Sports di sperare in una nuova chance per il Pipita: "Come nove preferisco lui, si merita un altro Mondiale. Le finali perse sono una spina, ma mi piacerebbe vederlo di nuovo giocare con la maglia numero nove. Sampaoli? Non ha colpe, è subentrato con una classifica difficile e non se n'è lavato le mani".