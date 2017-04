L'ex ct dell'Argentina Edgardo Bauza ha provato a fare chiarezza sulle mancate convocazioni di Mauro Icardi: "Né Mascherano, né Messi o nessun altro giocatore hanno condizionato le mie convocazioni o le formazioni. Mai. Negli otto mesi in cui ho guidato la Selección nessun giocatore ha mai creato problemi, io sono grato ad ognuno di loro. Ho incontrato Icardi e lui sapeva che avrei potuto chiamarlo in qualsiasi momento. Nessuno mi ha mai detto qualcosa su di lui o su altri. Maradona mi ha dato del traditore per aver incontrato Maurito? Diego ha il diritto di dire quello che vuole per il posto che occupa nel calcio argentino. Un giorno ci incontreremo, faremo una chiacchierata e gli dirò perché l'ho fatto. Non c'era nessun giocatore che aveva problemi con Icardi".