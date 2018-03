Carlos Bilardo, ex commissario tecnico dell'Argentina, parla di Lautaro Martinez, attaccante del Racing Avellaneda pronto ad arrivare in Italia, dove l'Inter lo aspetta a braccia aperte, visionato da Sampaolo per il Mondiale di Russia: "Parliamo di un grande talento. Convocarlo gli permetterebbe di crescere come uomo e di potersi abituare al clima della Seleccion" le parole rilasciate a La 990 Radio.