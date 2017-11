Quien gano más??.. saquemos nuestras Conclusiones, yo estoy caliente porque regalan nuestro prestigio, pero los pibes no tienen la culpa. YO QUIERO VOLVER!!! A post shared by Diego Maradona Oficial (@maradona) on Nov 14, 2017 at 11:11am PST

Dopo l'ennesima prestazione deludente dellsconfitta per 4-2 in amichevole dallaci pensa Diego Armandoa a gettare benzina sul fuoco, puntando a un clamoroso ritorno sulla panchina dell'Albiceleste. Il Pibe de Oro scrive sul suo profilo Instagram: "Chi ha vinto di più? Traiamo le nostre conclusioni, sono furioso perché stanno buttando via il nostro prestigio. Ma i ragazzi non hanno colpa. Io voglio tornare". A corredo del post una foto con le statistiche degli ultimi selezionatori della formazione sudamericana: Maradona è primo nella percentuale di vittorie