Argentina sommersa di critiche per un titolo che, tra Mondiale e Copa America, non arriva. Lionel Messi non ci sta e a Esquire Mexico y Latinoamérica risponde: "Capisco tutte le persone che chiedono all'Argentina di vincere un trofeo. E posso garantire che tutti i giocatori dell'Albiceleste vogliono regalare un successo alla propria nazione. Ma delle critiche che ho ricevuto non me ne importa proprio nulla.



Il trofeo che mi ha emozionato di più? Le Olimpiadi di Pechino del 2008, senza dubbio. Il motivo? Puoi giocarle una sola volta nella vita e respiri la competizione con atleti di altre discipline. La medaglia d'oro è stata meravigliosa.



Il Barcellona di Guardiola? È stato un onore giocare nel Barcellona degli invincibili. Pep trovò un equilibrio fantastico, unico. Riuscì a tirar fuori il meglio da noi calciatori e da sé stesso".