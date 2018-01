Jorge Sampaoli, ct dell'Argentina, è in partenza per l'Europa dove trascorrerà il mese di gennaio per seguire da vicino i calciatori nel giro della nazionale Albiceleste . Sulla sua agenda anche una settimana italiana: appuntamento fissato per Juventus-Genoa del 22 gennaio, Roma-Sampdoria di mercoledì 24 e Milan-Lazio di domenica 28.