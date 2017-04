Dall'Argentina sembra ormai fatta per l'arrivo di Jorge Sampaoli sulla panchina della Nazionale, che potrà così raccogliere l'eredità lasciata dall'esonerato Edgardo Bauza. L'attuale tecnico del Siviglia, secondo quanto riportato da Olé, è pronto a rivoluzionare la Selecciòn dopo gli ultimi deludenti risultati. Nel mirino, come possibili convocati, ci sono i suoi pupilli Pareja, Mercado, Correa e Kranevitter, ma anche alcuni talenti del campionato argentino come Centuriòn del Boca Juniors, Alario del River Plate e Martinez del Lanùs. Dalla Serie A possono sperare in una chiamata il romanista Paredes e il terzino del Milan Vangioni, oltre ovviamente all'uomo più discusso dell'ultimo periodo: Mauro Icardi. Il capitano dell'Inter, dopo aver scontato la pena dell'ostracismo da parte dello spogliatoio dell'Albiceleste e di Diego Armando Maradona, è pronto a conquistarsi un ruolo di primo piano con la sua Nazionale.



HIGUAIN OUT? - Adesso a rischiare il posto sono senatori del calibro di Mascherano, Aguero, Romero, Di Maria, ma anche Gonzalo Higuain. Il Pipita, nonostante l'ottima stagione disputata finora con la maglia della Juventus, è finito nel mirino dei tifosi argentini per le delusdenti prestazioni con la Selecciòn. Se il numero 9 bianconero ha ragione di temere una probabile esclusione, chi invece può dormire sonni tranquilli è Paulo Dybala. La Joya, fresca di rinnovo con il club bianconero, è secondo i media sudamericani l'unico giocatore - insieme a Messi - ad essere certo del posto da titolare in Nazionale.