Alla vigilia della sfida trae Uruguay, il ct della Seleccion, Jorge, ha parlato in conferenza stampa. Oltre a lanciare un piccolo allarme sulle condizioni di Icardi , l'ex allenatore del Siviglia ha parlato anche del momento die Dybala: "Leo. Inventare una posizione o strutturare qualcosa su di lui sarebbe pazzesco, deve giocare sempre con l'idea di essere vicino alla porta, questo è il mio lavoro. Devo far capire che Leo è vitale nei pressi dell'area.. Cerchiamo maggiori garanzie per questa gara. Non è una partita come tutte le altre, va preparata in modo speciale e giocata al massimo".