Jorge Sampaoli, ct dell'Argentina, risponde così sulle esclusioni di Mauro Icardi e Paulo Dybala per le amichevoli contro Italia e Spagna: "Dybala e Icardi, come Papu Gomez, sono giocatori che conosciamo molto bene. Vogliamo vedere altri giocatori per confrontarli e poi decidere. Non sono fuori dal Mondiale, anzi: decideremo con calma".