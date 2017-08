In Argentina ha fatto molto discutere la scelta del ct dell'Albiceleste, Jorge Samapoli, di lasciare a casa Gonzalo Higuain per convocare l'attaccante dell'Inter Mauro Icardi. La decisione, per certi versi sorprendente, ha ragioni squisitamente tattiche, come ha confermato l'ex tecnico del Siviglia oggi in conferenza stampa: "Icardi è quello di cui abbiamo bisogno. Oggi ci serve una punta che attacchi la profondità, non solo un goleador. Cerchiamo delle alternative, per questo ho portato Icardi".