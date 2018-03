Guai in vista per Carlos Tevez e Gabriel Heinze. Secondo quanto riportano i media argentini, i due sono sospettati di riciclaggio di denaro per aver depositato ingenti somme di denaro sul conto che fa a capo ad una società panamense Fromental Corp, legata alla banca svizzera Lombard Odier. Si parla di 550 mila dollari per l'ex Juventus e Manchester City e 180 mila per l'ex Roma, oggi allenatore del Velez.