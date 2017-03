Dopo le voci che si erano diffuse nelle scorse ore, adesso è arrivata la comunicazione ufficiale: Leo Messi è stato squalificato per quattro partite con la nazionale dell'Argentina per insulti a un assistente arbitrale.



SALTA LA BOLIVIA - L'argentino è stato ritenuto colpevole per aver pronunciato parole ingiuriose contro un assistente dell'arbitro. Per questo alla Pulce è stata comminata anche una multa da 10.000 franchi svizzeri. La prima partita che l'attaccante del Barcellona sarà costretto a saltare è quella di stanotte, contro la Bolivia.



RICORSO - La Federcalcio argentina (AFA) ha annunciato che presenterà ricorso. Il responsabile delle nazionali, Jorge Miadosqui ha commentato: "E' una decisione che ci sorprende, c'è grande rabbia per il modo in cui è stata gestita la vicenda a poche ore dalla partita. Faremo ricorso, ci sono precedenti che fanno pensare che la sanzione possa essere ridotta. Messi è triste e abbattuto, come tutti noi".