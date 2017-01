Terza contro penultima. Al San Paolo, nel posticipo domenicale, si affrontano Napoli e Palermo. Un derby del cuore per Salvatore Aronica che in azzurro ha trionfato alzando al cielo da protagonista la coppa Italia dell’edizione 2011-2012. Il difensore siciliano è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com per fare il punto sulla compagine partenopea e per presentare in anteprima i contenuti del prossimo match.



La prima di Diego Lopez sulla panchina del Palermo: per il Napoli può essere un’incognita?

“Beh, se magari gioca… (ride, ndr). Onestamente il pronostico mi sembra chiuso e pende tutto a favore del Napoli. Non è solo una questione di qualità, incidono anche gli stimoli, gli obiettivi e le emozioni che saprà regalare lo stadio. Il Palermo vive una situazione molto difficile e faccio fatica nel pensare ad un possibile risultato a sorpresa”.



L’ultimo Napoli ha saputo vincere soffrendo: è un passo in avanti sul piano della mentalità?

“Certamente, contro il Milan e Fiorentina ho visto nei giocatori quella malizia che altre volte era mancata. Te ne accorgi da gesti semplici ma indicativi, basterebbe riguardare con attenzione gli ultimi minuti del match con i viola. Durante il recupero non si è più giocato perché i giocatori del Napoli ci hanno messo tanta esperienza unità a quel pizzico di cattiveria sportiva necessaria per arrivare lontano”.



Al centro della difesa, con Koulibaly assente, si è rivisto Maksimovic: impressioni positive?

“Su questo ragazzo c’erano grandi aspettative ma inizialmente ha avuto delle difficoltà. Con la Fiorentina ha giocato la sua miglior partita da quando è arrivato a Napoli ma la coppia più affidabile, per il presente e per il futuro, resta quella composta da Albiol e Koulibaly. Anche Tonelli si è inserito bene anche se a Milano ha palesato qualche incertezza di troppo”.



Aronica è stato compagno di Marek Hamsik: quanto è cresciuto nell’ultimo biennio il capitano del Napoli?

“Marek ha sempre dato un grandissimo contributo ma adesso lo vedo più maturo e più continuo rispetto al passato. Sta disputando una grandissima stagione, è tornato sui suoi livelli da un po’ di tempo e con Sarri si è addirittura migliorato. Continua ad essere una risorsa assolutamente fondamentale per il Napoli”.



In uscita Giaccherini e Gabbiadini: giusto cederli?

“Sono due casi diversi. Giaccherini era reduce da un grande Europeo ma a Napoli ha trovato davvero pochissimo spazio. L’uscita del procuratore mi sembra inequivocabile, evidentemente non è felice di questa situazione che si è creata, forse si aspettava di partire titolare in coppa Italia. Forse è meglio pensare alla cessione, per il bene di tutti. Gabbiadini, al contrario, ha avuto tante opportunità ma non ha saputo coglierle”.



Il Napoli, così com’è, può puntare allo scudetto o la Juventus è davvero inarrivabile?

“Una squadra reduce da quindici risultati utili consecutivi deve giocarsela, non ci sono dubbi. Sarà corsa a tre fra Juve, Napoli e Roma”.