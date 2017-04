. Non si è fatto in tempo a parlare dello scandalo che ha coinvolto l'e a descriverne i protagonisti, e ecco che arrivaCome riferiscono in queste ore i siti web spagnoli,che nel club spagnolo svolgeva fino a sabato scorso il ruolo diEssendo in possesso del patentino Uefa B, una figura corrispondente al nostro magazziniere. In questa veste, mentre in via ufficiale il ruolo di allenatore veniva assunto da persone dotate dei requisiti ma pressoché silenti in panchina, oltreché sostituite di continuo.Pare che anche le sue accuse abbiano contribuito a far scattare ilE per lui si tratta di unIn quel momento di Pierro aveva già collezionato altre avventure calcistiche. Aveva allenato l'Imperia in serie D, eIn quel post si parla anche della scome vice allenatore dellodopo essere già stato da quelle parti a lavorare col Botev Plovdiv. Entrambe esperienze fallimentari, e quella col Botev nel senso più ampio della parola. L'ultima esperienza conosciuta era stata quella colil club di Santa Maria Capua Vetere.. Che adesso(in guerra col gruppo di investitori italiani capeggiato da Nobile Capuani) e da alcuni giocatori che erano dislocati fra campo e panchina nel pomeriggio del vergognoso 0-12 contro il Barcellona B.Un dettagliato articolo pubblicato stamani da El Confidencial intravede un mossa da interessi di calcioscommesse. Questa storia è molto peggio di quanto sembrasse. Continueremo a raccontarla.@pippoevai