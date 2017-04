Marcello Nicchi, presidente dell'Aia, parla a La politica nel pallone su Gr Parlamento: "Può darsi che il tempo effettivo sia il prossimo passo. Non so, bisogna vedere". Lo ha detto il presidente dell'Aia, Marcello Nicchi, a "La politica nel pallone" su Gr Parlamento. "Se valutiamo che, in media, il tempo di recupero oscilla da zero a sette minuti, non credo ci sia bisogno di spendere altri soldi per il recupero, ma se lo vogliono fare non ci mettiamo di traverso. Mi domando pero': una partita o un campionato si decide per un gol o un intervento arbitrale nei tempi di recupero? Non è questo il problema, è ovvio: se giochi bene per 90' sarai pronto a giocarne 93'...Credo che il tempo effettivo sia piu' da giochi dove ci si ferma e si riparte, meno per il calcio. Sono comunque tutte cose da vedere e da pensare. Vediamo dove vorranno portare il calcio".