Secondo quanto riportato dal The Sun, sono 4 i club interessati ad Alexis Sanchez. L'attaccante dell'Arsenal piace da tempo a Chelsea, Tottenham, Juventus e PSG che sono tutti in corsa per l'acquisto del suo cartellino. Sul clieno classe '88, tuttavia, c'è anche l'Inter che ha già avviato i primi contatti con il suo entourage, come anticipato nei giorni scorsi da Calciomercato.com