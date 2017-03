È battaglia tra Arsenal e Chelsea per aggiudicarsi l'attaccante portoghese classe '94 del Wolverhampton Helder Costa, autore di 10 reti in 37 presenze, divenendo capocannoniere del club inglese. In prestito dal Benfica, Costa è stato riscattato dai Wolves per 15 milioni di euro, siglando un contratto con scadenza nel 2021. Un’ottima mossa viste le squadre che ora se lo contendono.



Secondo la stampa inglese, Conte sarebbe rimasto colpito da Helder Costa dopo averlo incrociato in FA Cup. I Blues dovranno ora sfidare i Gunners per l’attaccante, pronti a pagarne il cartellino per una cifra superiore ai 22 milioni di euro.