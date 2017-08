Stando a quanto riportato da Diario Gol, l'Arsenal sta valutando diverse alternative per il dopo Sanchez; il cileno, infatti, non ha intenzione di rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2018 se non a cifre folli. Ecco perché i Gunners hanno messo gli occhi su Karim Benzema, attaccante francese del Real Madrid.