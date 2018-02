Un matrimonio evidentemente riuscito quello tra Henrikh Mkhitaryan e l'Arsenal. Esordio da favola per l'armeno protagonista ieri nella valanga che ha travolto l'Everton per 5-1. Tre assist per l'ex United, che a fine partita ha così commentato: " Sono molto contento, è stata una grande partita. Abbiamo giocato molto bene in attacco, mi piace molto il modo in cui gioca l'Arsenal, farò del mio meglio per continuare così".